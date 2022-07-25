Прогноз на бой Сергей Павлович — Деррик Льюис на UFC 277: коэффициенты на бой, кто победит 31 июля

31 июля в Техасе пройдет UFC 277, где в главном карде Сергей Павлович подерется против Деррика Льюиса.

Коэффициенты Павлович — Льюис

Сергей — 1.95

Деррик — 1.85

Трудный бой для прогнозирования, поскольку оба бойца могут в миг закончить поединок. В случае Льюиса, он может проигрывать бой, а, потом внезапно вырубить противника за считанные секунды. Павлович более собранный боец. Он молод и находится в пиковых кондициях, и во многом превосходит своего коллегу, даже если не брать во внимание момент с возрастом. Их общая статистика дает нам понять, что все 3 раунда эта встреча не продлится, однако говорить о точных сроках завершения тут непросто: Льюис может выдать нокаут хоть в первом отрезке, ну, а Павлович обязательно это сделает, как только визави задышит и начнет замедляться – там его стойкость и защитные качества снижаются до нуля. Несмотря на возможность лакипанча, для Сергея Деррик слишком медлителен, и расстрелять его на дальней дистанции, дождавшись часа «Х», он имеет все шансы. По этой причине, ставка на его досрочную победу должна себя оправдать.

Прогноз на бой Павлович — Льюис: досрочная победа Павловича.