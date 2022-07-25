Прогноз на бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит на UFC 277: коэффициенты на бой, кто победит 31 июля

31 июля в Техасе пройдет UFC 277, где в главном поединке Магомед Анкалаев подерется против Энтони Смита, возможно, за статус следующего претендента на пояс полутяжелого веса.

Коэффициенты Анкалаев – Смит UFC 277

Магомед — 1.23

Смит — 6.00

Анкалаев — более собранный боец, нежели Смит, который куда как только пропускает пару-тройку акцентированных попаданий, сразу же бросается в опаснейшие размены. С чувством дистанции и контролем защиты у американца тоже проблемы. Он неплохо чувствует себя в бою с агрессорами, но часто впадает в ступор во время тактических перестрелок. Много разговоров идёт о чёрном поясе Энтони по БЖЖ и провальном поражении Анкалаева сабмишеном в 2018 году. Магомед максимально неудобный соперник, который так и не даст Энтони возможности проявить себя в стойке. Каждый выпад Смита будет блокироваться, и на каждую атаку он получит приличную порцию ответных панчей.

Прогноз на бой Анкалаев — Смит: досрочная победа Анкалаева.