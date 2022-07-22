Бой четвертьфинала Гран-при ACA между Баговым и Магомедовым признали несостоявшимся из-за пассивного поединка

В Сочи на 141 состоялся последний четвертьфинал Гран-при АСА легкого дивизиона с призовым фондом миллион долларов. В нем сошлись и .

На протяжении четырех раундов бойцы фактически отказывались драться друг с другом, показывая пассивный поединок, из-за чего рефери каждому показал по желтой карточке.

Но перед пятым раундом в клетку поднялся основатель лиги Майрбек Хасиев и дисквалифицировал Багова и Магомедова.

«Вы нас что, за пацанов держите? Так, все свободны. «Ахмат» – сила», – сказал Хасиев.

В результате бой Багова и Магомедова признан несостоявшимся.

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