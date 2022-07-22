Взвешивание UFC в Лондоне: Блейдс тяжелее Аспиналла, Густафссон – Крылова

В Лондоне прошла церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 208, где в главном бою встретятся тяжеловесы и Том Аспиналл.

Результаты главного карда:

• Кертис Блэйдс (117,93 кг) – Том Аспиналл (113,85 кг);

• Джек Херманссон (84,36 кг) – Крис Кертис (84,36 кг);

• Пэдди Пимблетт (70,76 кг) – Джордан Левитт (70,3 кг);

• (92,53 кг) – (92,98 кг);

• Молли Маккэн (56,92 кг) – Ханна Голди (56,69 кг);

• Пол Крейг (93,44 кг) – Волкан Оздемир (93,21 кг).

Мейн-кард турнира начнется 23 июля в 21:00 по московскому времени.

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