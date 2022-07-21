Прогноз на бой Том Аспиналл — Кертис Блейдс на UFC Fight Night 208: коэффициенты на второй бой, кто победит 23 июля

23 июля в Лондоне на О2 Арене состоится UFC Fight Night 208, где в главном бою вечера встретятся тяжеловесы Кертис Блейдс и Том Аспиналл, бойцы четвертой и шестой позиций в рейтинге своего дивизиона.

Это будет противостояние бойцов близкого уровня, где на кону будет стоять возможный будущий претендентский бой с чемпионом Фрэнсисом Нганну. В данный момент он восстанавливается от операций. Бой скорее всего пройдет в партере и мы не увидим зрелища, учитывая общую тенденцию в тяжелом весе к осторожным и медленным боям на таком уровне.

31-летний Кёртис Блэйдс уже не раз приближался к бою за чемпионский пояс, однако каждый раз оступался в шаге от главного боя в карьере. Сейчас он идёт на серии из двух побед подряд, победив в крайних боях с Жаирзиньо Розенструйком и Криса Докоса. Кертис в своих боях делает упор на борьбу, в плане ударной технике есть положительные подвижки, поэтому он превращается в универсального бойца, который опасен и в стойке и в партере.

29-летний Том Аспиналл ещё не знает поражений в UFC, и идет с рекордом 5–0 в организации. В отличие от своего соперника Аспиналл делает ставку на активную ударную технику, давление в стойке, однако в случае необходимости неплохо действует в партере, что доказал в бою с Волковым.

Прогноз на бой: досрочная победа Аспиналла