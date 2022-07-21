UFC 277 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 1 августа

В ночь с 31 июля на 1 августа в Далласе (США) пройдет 277 номерной турнир UFC, где в главном событии состоится реванш за главный женский пояс между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес. Для Пеньи это первая защита титула после неожиданной победы над Нуньес.
В со-главном событии вечера в бою за временный пояс в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.
Помимо них в основном карде встретятся Сергей Павлович с Дерриком Льюисом, а также Магомед Анкалаев с Энтони Смитом.
Смотреть все бои ЮФС 277 в прямом эфире и повтор в записи можно:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
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- запись турнира будет доступна через несколько часов на Матч ТВ в 12:05
- основной кард в 05:00 по Мск
- трансляция турнира начнется в 01:00 по подписке Fight Pass