UFC 277 смотреть все бои и повтор турнира, где будет запись 1 августа

В ночь с 31 июля на 1 августа в Далласе (США) пройдет 277 номерной турнир UFC, где в главном событии состоится реванш за главный женский пояс между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес. Для Пеньи это первая защита титула после неожиданной победы над Нуньес.

В со-главном событии вечера в бою за временный пояс в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено и Кай Кара-Франс.

Помимо них в основном карде встретятся Сергей Павлович с Дерриком Льюисом, а также Магомед Анкалаев с Энтони Смитом.

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