Где смотреть бой Мокаев — Джонсон на UFC London Fight Night 208: во сколько прямая трансляция 23 июля по Мск

23 июля 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В одном из событий пройдет бой в наилегчайшем весе между Мухаммадом Мокаевым и Чарльзом Джонсоном.

Мухаммад Мокаев — российский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2020 году, за это время он одержал 6 побед и не потерпел ни единого поражения, а один бой был не засчитан. Свой крайний бой Мокаев провел 19 марта этого года против Коди Дардена и одержал победу в первом раунде.

Чарльз Джонсон — американский боец без правил, выступающий в наилегчайшем весе. С 2016 года выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца, сейчас на его счету 11 побед и 2 проигрыша. Предыдущий бой Джонсона состоялся 21 января этого года в схватке с Карлосом Мота. В этом бою Джонсон одержал победу.

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