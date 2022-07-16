Где смотреть UFC London Fight Night 208 Аспиналл — Блейдс, прямая трансляция, когда, во сколько начало 23 июля по Мск

Вечером 23 июля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном бою пройдет схватка в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и Томом Аспиналлом.

Кёртис Блейдс — американский боец без правил (тяжелый вес). В течение 8 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, сейчас на его счету 16 побед и 3 поражения, а один из боев был не засчитан. Предыдущий бой состоялся 26 марта этого года против Криса Дакаса. В этой схватке Блейдс одержал победу техническим нокаутом.

Том Аспиналл — английский боец без правил (тяжелый вес). На протяжении 7 лет является профессиональным ММА бойцом, на данный момент в активе бойца 12 побед и 2 проигрыша. Его крайний бой был проведен 19 марта этого года в схватке с Александром Волковым, где Аспиналл одержал победу.

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