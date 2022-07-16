Где смотреть бой Усман Нурмагомедов – Крис Гонсалес на Bellator 283: дата боя и прямая трансляция 23 июля по Мск

Ночью 23 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 283, который будет проведен на арене «Emerald Queen Casino and Hotel» в Такоме, штат Вашингтон (США). В одном из боев состоится схватка в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Крисом Гонсалесом.

Усман Нурмагомедов — российский боец без правил (легкий вес). С 2017 года Нурмагомедов является профессиональным ММА бойцом, на сегодняшний день в его активе 14 побед и ни единого поражения. Свой крайний бой он провел 23 октября прошлого года в схватке с Патриком Пиетило. В этом сражении Нурмагомедов одержал победу сабмишном.

Крис Гонсалес — американский боец без правил, выступающий в легком весе. На протяжении 3 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 7 побед и 1 проигрыш. Предыдущий бой состоялся 29 января этого года, его противником был Саад Авад. В этой схватке Гонсалес одержал победу.

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