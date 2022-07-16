Где смотреть бой Рашид Магомедов — Али Багов на АСА 141: во сколько прямая трансляция 22 июля по Мск

22 июля 2022 года на арене «Red Arena» в Сочи состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 141. В одном из событий пройдет бой в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым.

Али Багов — российский боец без правил (легкий вес). С 2009 года является профессиональным бойцом, за все время на его счету 32 победы и 10 проигрышей. Багов свой крайний бой провел 17 декабря прошлого года на АСА 134 против Андрея Кошкина. В этой схватке он одержал победу единогласным решением судей.

Рашид Магомедов — российский боец без правил, выступающий в легком весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2008 году, а на данный момент в его активе 25 побед, 6 поражений и 1 ничья. Его предыдущий бой состоялся 24 сентября 2021 года в схватке с Александром Сарнавским. Рашид потерпел поражение в этом бою.

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