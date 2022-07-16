Где смотреть АСА 141 Фроес — Сулейманов, Багов — Магомедов: во сколько прямая трансляция 22 июля

Вечером 22 июля состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 141, который будет проведен на арене «Red Arena» в Сочи. В главном бою пройдет схватка между Фелипе Фроесом и Алиханом Сулеймановым. Бойцы сразятся за временный титул в полулегком весе.

Фелипе Фроес — бразильский боец без правил (полулегкий вес). Является профессиональным бойцом ММА на протяжении 11 лет, за это время в его активе 22 победы, 5 проигрышей и 1 ничья. Свой крайний бой он провел 6 марта этого года против Рамазана Кишева. В этой схватке Фроес одержал победу единогласным решением судей.

Алихан Сулейманов — российский боец без правил, выступающий в полулегком весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, а сейчас на его счету 14 побед и 3 поражения. На сегодняшний день его крайний бой состоялся 24 сентября прошлого года в схватке с Леонардо Лимбергером. Этот бой Сулейманов выиграл сабмишном.

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