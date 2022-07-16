Кард АСА 141 Фроес — Сулейманов, Багов — Магомедов: кто дерется 22 июля сентября, весь список бойцов

22 июля 2022 года на арене «Red Arena» в Сочи состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 141. В главном бою пройдет схватка между Фелипе Фроесом и Алиханом Сулеймановым. Бойцы сразятся за временный титул в полулегком весе.

Кард АСА 141:

Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов

Али Багов vs Рашид Магомедов

Григор Матевосян vs Вагнер Прадо

Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев

Андрей Кошкин vs Алтынбек Мамашов

Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов

Ислам Омаров vs Маркос Родригес

Юнус Евлоев vs Александро Прайя

Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев

Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа

Павел Витрук vs Клеверсон Силва

Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков

Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов

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