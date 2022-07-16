Кард АСА 141 Фроес — Сулейманов, Багов — Магомедов: кто дерется 22 июля сентября, весь список бойцов

22 июля 2022 года на арене «Red Arena» в Сочи состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 141. В главном бою пройдет схватка между Фелипе Фроесом и Алиханом Сулеймановым. Бойцы сразятся за временный титул в полулегком весе.
Кард АСА 141:
- Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов
- Али Багов vs Рашид Магомедов
- Григор Матевосян vs Вагнер Прадо
- Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев
- Андрей Кошкин vs Алтынбек Мамашов
- Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов
- Ислам Омаров vs Маркос Родригес
- Юнус Евлоев vs Александро Прайя
- Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев
- Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа
- Павел Витрук vs Клеверсон Силва
- Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков
- Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов
Где смотреть АСА 141, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало в 18:00 по мск