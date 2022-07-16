Кард АСА 141 Фроес — Сулейманов, Багов — Магомедов: кто дерется 22 июля сентября, весь список бойцов

Теги MMA Рашид Магомедов ACA Али Багов Бокс/MMA/UFC

22 июля 2022 года на арене «Red Arena» в Сочи состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 141. В главном бою пройдет схватка между Фелипе Фроесом и Алиханом Сулеймановым. Бойцы сразятся за временный титул в полулегком весе.

Кард АСА 141:

  • Фелипе Фроес vs Алихан Сулейманов
  • Али Багов vs Рашид Магомедов
  • Григор Матевосян vs Вагнер Прадо
  • Элисмар Лима vs Абдул-Рахман Дудаев
  • Андрей Кошкин vs Алтынбек Мамашов
  • Валерий Мясников vs Хусейн Кушагов
  • Ислам Омаров vs Маркос Родригес
  • Юнус Евлоев vs Александро Прайя
  • Ислам Мешев vs Мехди Байдулаев
  • Адам Богатырев vs Рафаэль Пессоа
  • Павел Витрук vs Клеверсон Силва
  • Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков
  • Леонардо Лимбергер vs Давлатманд Чупонов

Где смотреть АСА 141, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало в 18:00 по мск

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