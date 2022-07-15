Йоанна Енджейчик может вернуться в MMA ради женского титула BMF

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик не исключила возвращения в на один бой, если на кону будет стоять женский титул BMF. У мужчин таким поясом владеет Хорхе Масвидаль, победивший Нейта Диаса.

«У меня не было времени подумать о завершении карьеры, потому что я сильно занята. Я счастлива на пенсии, но это все равно тяжело переварить.

Хоть я и на пенсии, но, может быть, в будущем вернусь ради женского титула BMF. Не знаю, с кем бы я дралась, сейчас не так много девушек-гангстеров», – сказала Енджейчик.

Енджейчик завершила карьеру в июне этого года, после двух поражений подряд от Вейли Чжан.

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