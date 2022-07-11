Где смотреть бой Брайан Ортега — Яир Родригес на UFC on ABC 3: во сколько прямая трансляция 16 июля по Мск

Вечером 16 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3, который будет проведен на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США). В главном событии пройдет схватка в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.

Брайан Ортега — американский боец без правил (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а на данный момент в его активе 15 побед и 2 проигрыша, а один бой был не засчитан. На сегодняшний день Ортега занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Его крайний бой был проведен 25 сентября прошлого года против Александра Волкановски. В этой схватке Ортега потерпел поражение единогласным решением судей.

Яир Родригес — мексиканский боец без правил (полулегкий вес). С 2011 года Родригес выходит в октагон как профессиональный спортсмен ММА, за это время на его счету 13 побед, 3 поражения, а один бой признан несостоявшимся. Сейчас он занимает 3 строчку рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Предыдущий бой Родригеса прошел 13 ноября прошлого года против Макса Холлоуэя. Яир проиграл бой единогласным решением судей.

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