Где смотреть UFC on ABC 3 Ортега — Родригес: когда, во сколько прямая трансляция 16 июля

Вечером 16 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3, который будет проведен на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США). В главном событии пройдет бой в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.

Брайан Ортега — американский боец без правил (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а сейчас на его счету 15 побед и 2 проигрыша, а один бой был не засчитан. На сегодняшний день Ортега занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Его крайний бой состоялся 25 сентября прошлого года против Александра Волкановски. В этой схватке Ортега потерпел поражение единогласным решением судей.

Яир Родригес — мексиканский боец без правил (полулегкий вес). В течение 10 лет выходит в октагон как профессиональный спортсмен ММА, за это время в его активе 13 побед, 3 поражения, а один бой признан несостоявшимся. Сейчас он занимает 3 строчку рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Предыдущий бой Родригеса был проведен 13 ноября прошлого года против Макса Холлоуэя. Яир проиграл бой единогласным решением судей.

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