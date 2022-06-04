Бьяджо Али Уолш, внук легендарного боксера , дебютирует в смешанных единоборствах.

Али Уолш выступит на любительском турнире Fusion Fight League в Монтане (США), который состоится 4 июня. Соперником бойца станет другой дебютант — Девин Ротвелл.

Ранее 23-летний Бьяджо занимался профессионально американским футболом, но бросил его ради ММА.

«Я занимаюсь этим видом спорта более двух лет. Пандемия несколько задержала мои планы, но я в это время тренировался в гараже. После ухода из футбольной команды я чувствовал себя потерянным, мне не нравилась моя жизнь.

Я чувствую себя более позитивно, когда занимаюсь смешанными единоборствами. Я хочу стать чемпионом. Для меня не имеет значения организация или промоушен. Я просто хочу сделать себе имя и продолжить традицию нашей семьи», – сказал Али Уолш.

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