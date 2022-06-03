Где смотреть бой Вагабов — Кудряшев: когда, во сколько прямая трансляция 11 июня на PRAVDA Fight Championship

Вечером 11 июня в Лужниках, Москва пройдет турнир по боксу PRAVDA. В одном из боев сразятся Вагаб Вагабов и Дмитрий Кудряшов.

Вагаб Вагабов — российский боксер и боец без правил (средний, полутяжелый, тяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2006 году, а сейчас на его счету 29 побед, 1 поражение и 1 ничья. Вагабов является трехкратным чемпионом мира по ММА. Его крайний бой состоялся 16 октября прошлого года в схватке с Хасаном Юсефи. Вагаб выиграл бой в 3 раунде.

Дмитрий Кудряшов — российский боксер (первый тяжелый вес). С 2011 года выходит на ринг как профессиональный боксер, за это время на его счету 24 победы и 5 проигрышей. Предыдущий бой Кудряшова был проведен 11 сентября прошлого года против Евгения Тищенко. В этой схватке Дмитрий потерпел поражение единогласным решением судей.

Где смотреть бой Вагабов – Кудряшов, во сколько начало трансляции