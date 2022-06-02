Во сколько бой Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка: время начала боя 12 июня на UFC 275

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.

Гловер Тейшер — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал 20 лет назад, за все это время он провел 40 боев, из которых 33 победы и 7 поражений. Тейшера является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Предыдущий бой был проведен 30 октября прошлого года против Яна Блаховича, где Гловер одержал победу болевым приемом.

Иржи Прохазка — чешский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. В течение 10 лет является профессиональным ММА бойцом, а на сегодняшний день в его активе 28 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Прохаска занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в полутяжелом весе. Свой крайний бой провел 1 мая прошлого года в схватке с Домиником Рейесом. В этом бою Иржи выиграл нокаутом.

Во сколько смотреть бой Тейшейра – Прохазка на UFC 275