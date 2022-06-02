Где смотреть бой Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка на UFC 275: когда, во сколько начало прямой трансляции 12 июня

Ночью 12 июня на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.

Гловер Тейшейра — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал 20 лет назад, за все это время он провел 40 боев, из которых 33 победы и 7 поражений. Тейшейра является чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии UFC. Его крайний бой состоялся 30 октября прошлого года против Яна Блаховича, где Гловер одержал победу болевым приемом.

Иржи Прохазка — чешский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. В качестве профессионального бойца выходит в октагон 10 лет, а на данный момент в его активе 28 побед, 3 проигрыша и 1 ничья. Прохаска занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в своей весовой категории. Свой крайний бой провел 1 мая прошлого года в схватке с Домиником Рейесом, где Иржи выиграл бой нокаутом.

Где смотреть бой Тейшейра – Прохазка на UFC 275