Где смотреть бой Мариф Пираев — Нариман Аббасов на AMC FN 112: во сколько прямая трансляция 10 июня по Мск

10 июня в Москве пройдет AMC Fight Nights 112, где в главном бою Мариф Пираев подерется против Наримана Аббасова за титул чемпиона легкого веса.

Пираев — профессиональный боец смешанных единоборств, который помимо этого успешно выступает в поп-ММА. Мариф дебютировал как профессионал в 2011 году. В течение карьеры дрался во множестве лиг, включая топовые — ACB и KSW. Сегодня Пираева можно чаще увидеть в топовой российской организации AMC Fight Night. Всего в активе дагестанца 26 побед, четыре поражения и одна ничья. В последние время Мариф отдает больше предпочтения выступлениям в поп-ММА, где имеет неплохую статистику из 13 побед и 2 поражений.

Аббасов дебютировал в 2013 году. В течение профессиональной карьеры Нариман выступал в таких промоушенах как ACB и Fight Nights Global (ныне AMC). В данный момент он является чемпионом легкого веса AMC. Статус чемпиона Аббасов защитил уже трижды. Всего на счету Наримана 27 побед и три поражения.

Где смотреть бой Мариф Пираев — Нарман Аббасов