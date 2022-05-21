Кард АСА 139 Вартанян — Илунга: кто дерется 21 мая, весь список бойцов

Вечером 21 мая в Москве, Россия состоится турнир российской лиги АСА 139. В главном событии пройдет бой в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунга.
Кард АСА 139:
- Эдуард Вартанян vs Алейн Илунга
- Хердесон Батиста vs Александр Сарнавский
- Александр Матмуратов vs Артём Дамковский
- Михаил Долгов vs Владислав Янковский
- Гаджимурад Хирамагомедов vs Ирвинг Мачадо
- Тилек Машрапов vs Элиас Сильверио
- Роман Огульчанский vs Александр Ковалев
- Даниэль Де Альмейда vs Важа Циптаури
- Чарльз Энрике vs Герман Барсегян
- Павел Витрук vs Клеверсон Силва
- Никита Чистяков vs Игорь Жирков
- Франсиско Мачиель vs Александр Подлесный
- Фатхидин Собиров vs Айк Казарян
- Осимхон Рахмонов vs Андрей Калечиц
Где смотреть АСА 139, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало в 17:00 по мск