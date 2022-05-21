Кард АСА 139 Вартанян — Илунга: кто дерется 21 мая, весь список бойцов

Вечером 21 мая в Москве, Россия состоится турнир российской лиги АСА 139. В главном событии пройдет бой в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунга.

Кард АСА 139:

Эдуард Вартанян vs Алейн Илунга

Хердесон Батиста vs Александр Сарнавский

Александр Матмуратов vs Артём Дамковский

Михаил Долгов vs Владислав Янковский

Гаджимурад Хирамагомедов vs Ирвинг Мачадо

Тилек Машрапов vs Элиас Сильверио

Роман Огульчанский vs Александр Ковалев

Даниэль Де Альмейда vs Важа Циптаури

Чарльз Энрике vs Герман Барсегян

Павел Витрук vs Клеверсон Силва

Никита Чистяков vs Игорь Жирков

Франсиско Мачиель vs Александр Подлесный

Фатхидин Собиров vs Айк Казарян

Осимхон Рахмонов vs Андрей Калечиц

Где смотреть АСА 139, во сколько начало прямой трансляции