Кард АСА 139 Вартанян — Илунга: кто дерется 21 мая, весь список бойцов

Теги Эдуард Вартанян ACA ACA 139 Бокс/MMA/UFC

Вечером 21 мая в Москве, Россия состоится турнир российской лиги АСА 139. В главном событии пройдет бой в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунга.

Кард АСА 139:

  • Эдуард Вартанян vs Алейн Илунга
  • Хердесон Батиста vs Александр Сарнавский
  • Александр Матмуратов vs Артём Дамковский
  • Михаил Долгов vs Владислав Янковский
  • Гаджимурад Хирамагомедов vs Ирвинг Мачадо
  • Тилек Машрапов vs Элиас Сильверио
  • Роман Огульчанский vs Александр Ковалев
  • Даниэль Де Альмейда vs Важа Циптаури
  • Чарльз Энрике vs Герман Барсегян
  • Павел Витрук vs Клеверсон Силва
  • Никита Чистяков vs Игорь Жирков
  • Франсиско Мачиель vs Александр Подлесный
  • Фатхидин Собиров vs Айк Казарян
  • Осимхон Рахмонов vs Андрей Калечиц

Где смотреть АСА 139, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало в 17:00 по мск

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