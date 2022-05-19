Где смотреть бой Кратос — Самурай на Top Dog 14: когда, во сколько начало прямой трансляции 27 мая

27 мая в Москве пройдет Top Dog 14, где в главном карде Сергей «Кратос» Калинин подерется против Наима «Самурая» Давудова за перстень чемпиона промоушена.

«Самурай» (4–0, 3 КО) дебютировал на TDFC 7, в яростной рубке перемолов Шамиля Баширова. Уже на TDFC 11 Наим подрался за чемпионский перстень, в первом раунде жестко нокаутировав Макса «ВДВ» достаточно необычным ударом и став обладателем титула в среднем весе.

«Кратос» (3–0, 3 КО) появился в организации в рамках нового формата TOP DOG RAGE (кикбоксинг), в первом раунде забив в котлету «Мясника». На TDFC 11 он оформил «Лучший нокаут» вечера, в дичайшей зарубе отправив на больничный «Доктора». На TDFC 12 он утопил в крови «Алого зверя», заставив рефери остановить бой и закрепив свой претендентский статус.

Где смотреть бой Кратос – Самурай на Топ Дог 14