Где смотреть Top Dog 14 Наим — Калинин: когда, во сколько начало прямой трансляции 27 мая

27 мая в Москве состоится 14-й турнир под эгидой кулачного промоушена Top Dog FC, где в главном бою неоспоримый чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов встретится с непобежденным претендентом в лице Сергея «Кратоса» Калинина.

Где смотреть Top Dog 14

Прямая трансляция турнира Top Dog 14 начнется в 20:00 по московскому времени на телеканале УДАР.

Главный кард турнира