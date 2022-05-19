Где смотреть Top Dog 14 Наим — Калинин: когда, во сколько начало прямой трансляции 27 мая

27 мая в Москве состоится 14-й турнир под эгидой кулачного промоушена Top Dog FC, где в главном бою неоспоримый чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов встретится с непобежденным претендентом в лице Сергея «Кратоса» Калинина.
Где смотреть Top Dog 14
- Прямая трансляция турнира Top Dog 14 начнется в 20:00 по московскому времени на телеканале УДАР.
Главный кард турнира
- Наим Давуда — Сергей Калинин
- Рустам Мухитдинов — Александр Северин
- Николай Горбунов — Гази Газимагомедов
- Чингис Хан — Арут Хачатрян
- Алексей Мельник — Иса Исаев