Где смотреть Top Dog 14 Наим — Калинин: когда, во сколько начало прямой трансляции 27 мая

Теги Top Dog FC Top Dog 14 Бокс/MMA/UFC

27 мая в Москве состоится 14-й турнир под эгидой кулачного промоушена Top Dog FC, где в главном бою неоспоримый чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов встретится с непобежденным претендентом в лице Сергея «Кратоса» Калинина.

Где смотреть Top Dog 14

  • Прямая трансляция турнира Top Dog 14 начнется в 20:00 по московскому времени на телеканале УДАР.

Главный кард турнира

  • Наим Давуда — Сергей Калинин
  • Рустам Мухитдинов — Александр Северин
  • Николай Горбунов — Гази Газимагомедов
  • Чингис Хан — Арут Хачатрян
  • Алексей Мельник — Иса Исаев

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