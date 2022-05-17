Прогноз на бой Лендруш — Абдырахманов Hardcore FC: коэффициенты на бой, кто победит 20 мая

Теги Hardcore FC Лендруш Акопян Самат Абдырахманов Бокс/MMA/UFC

20 мая в Москве пройдет финал третьего сезона Гран-при кулачной лиги Hardcore FC, где Самат «Кыргыз» Абдырахманов подерется против Лендруша «Леко» Акопяна.

Коэффициенты Самат — Лендруш

  • Лендруш — 1.44
  • Самат — 2.58

Типичное противостояние мощного и низкого панчера против высокого классического технаря. На бумаге — больше аспектов на стороне Самата: молодость, скорость, выносливость, арсенал. Однако, если судить по общей картине пройденного пути внутри в Hardcore FC, Лендруш все же выглядит перспективнее в этом бою. Самат при всей его мобильности — пропускает, что крайне нельзя позволять в бою против такого панчера. А еще есть важнейший фактор, которой, скорее всего, определит победителя еще до боя — ментальность. Лендруш чемпион мира по версии WBC с 10 успешными боями в профи. Он точно подойдет к событие более профессионально, нежели «начинающий» молодой парень.

Прогноз на бой Самат — Лендруш: досрочная победа Лендруша.

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