Где смотреть бой Флойд Мейвезер — Дон Мур: во сколько прямая трансляция 14 мая

14 мая состоится первый из шести боксерских вечеров Global Titans Fight Series, где в главном бою легендарный Флойд Мейвезер дерется против не знающего поражений Дона Мура.

Флой — один из величайших представителей бокса, который умудрился подраться в трех бойцовских эпохах, начиная с 1996 года по настоящее время. На счету Мейвезера 50 побед (27 КО) и ни одного поражения. Он побеждал лучших из лучших: Хесуса Чавеса (дважды), Оскара Де Ла Хойю, Хосе Кастильо (дважды), Артуро Гатти, Рикки Хаттона, Мигеля Котто, Канело, Мэнни Пакьяо и многих других известных спортсменов. В июне 2021 года в Майами (США) Мейвезер вышел на выставочный боксерский поединок против известного блогера Логана Пола. Это противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось ничьей.

Мур — тоже никогда не был побежден в ринге, однако его наследие гораздо скромнее — 18 побед и одна ничья. Последний поединок Дон провел в сентябре 2016 года: победил техническим нокаутом Де Шона Уильямса.

Где смотреть и во сколько бой Флойд Мейвезер — Дон Мур