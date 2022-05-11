Кард UFC Vegas 54 Блахович — Ракич: кто дерется 15 мая, весь список бойцов

Теги UFC Ян Блахович Александр Ракич UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

15 мая 2022 года на арене «UFC Apex», Лас-Вегас (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 54. В главном бою пройдет сражение между Яном Блаховичем и Александром Ракичем (полутяжелый вес).

Кард UFC Vegas 54:

  • Ян Блахович vs Александр Ракич
  • Райан Спэнн vs Ион Куцелаба
  • Луис Смолка vs Дэйви Грант
  • Кэтлин Чукагян vs Аманда Рибас
  • Фрэнк Камачо vs Мануэль Торрес
  • Джейк Хэдли vs Аллан Насцименто
  • Вивиан Араужу vs Андреа Ли
  • Майкл Джонсон vs Алан Патрик
  • Вирна Жандироба vs Ангела Хилл
  • Татсуро Таира vs Карлос Канделарио
  • Ник Максимов vs Андре Петроски

Где смотреть UFC Vegas 54, во сколько начало прямой трансляции

  • основной кард начнется в 05:00 по мск
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)

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