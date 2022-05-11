Кард UFC Vegas 54 Блахович — Ракич: кто дерется 15 мая, весь список бойцов

15 мая 2022 года на арене «UFC Apex», Лас-Вегас (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 54. В главном бою пройдет сражение между Яном Блаховичем и Александром Ракичем (полутяжелый вес).

Кард UFC Vegas 54:

Ян Блахович vs Александр Ракич

Райан Спэнн vs Ион Куцелаба

Луис Смолка vs Дэйви Грант

Кэтлин Чукагян vs Аманда Рибас

Фрэнк Камачо vs Мануэль Торрес

Джейк Хэдли vs Аллан Насцименто

Вивиан Араужу vs Андреа Ли

Майкл Джонсон vs Алан Патрик

Вирна Жандироба vs Ангела Хилл

Татсуро Таира vs Карлос Канделарио

Ник Максимов vs Андре Петроски

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