Кард UFC Vegas 54 Блахович — Ракич: кто дерется 15 мая, весь список бойцов

15 мая 2022 года на арене «UFC Apex», Лас-Вегас (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 54. В главном бою пройдет сражение между Яном Блаховичем и Александром Ракичем (полутяжелый вес).
Кард UFC Vegas 54:
- Ян Блахович vs Александр Ракич
- Райан Спэнн vs Ион Куцелаба
- Луис Смолка vs Дэйви Грант
- Кэтлин Чукагян vs Аманда Рибас
- Фрэнк Камачо vs Мануэль Торрес
- Джейк Хэдли vs Аллан Насцименто
- Вивиан Араужу vs Андреа Ли
- Майкл Джонсон vs Алан Патрик
- Вирна Жандироба vs Ангела Хилл
- Татсуро Таира vs Карлос Канделарио
- Ник Максимов vs Андре Петроски
Где смотреть UFC Vegas 54, во сколько начало прямой трансляции
- основной кард начнется в 05:00 по мск
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)