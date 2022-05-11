Где смотреть бой Сергей Ковалев — Тервел Пулев: когда, во сколько прямая трансляция 15 мая по Мск

Ночью 15 мая на арене «The Forum», Инглвуд, штат Калифорния (США) пройдет турнир Triller Verz 5. В главном бою пройдет сражение между Сергеем Ковалёвым и Тервелом Пулевым.

Сергей Ковалёв — российский боксер, выступающий в полутяжелом весе. Его профессиональная карьера боксера длится 12 лет. На сегодняшний день в его активе 34 победы, 4 проигрыша и 1 ничья. Ранее он являлся чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе. Крайний бой Ковалёва состоялся 2 ноября 2019 года в схватке с Саулем Альваресом, где он потерпел поражение нокаутом.

Тервел Пулев — болгарский боксер (первый тяжелый вес). В течение 5 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а сейчас на его счету 16 побед и ни единого поражения. Предыдущий бой Пулева был проведен 29 января прошлого года против Викапиты Мероро.В этой схватке Пулев одержал победу техническим нокаутом.

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