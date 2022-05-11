Кард Bellator 281 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов турнира

13 мая 2022 года в Лондоне, Великобритания состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 281. В главном событии пройдет сражение в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли.

Кард Bellator 281

Майкл Пейдж vs Логан Сторли

Лиото Мачида vs Фабиан Эдвардс

Дениз Килхольтц vs Кана Ватанабэ

Пол Дэйли vs Уэнделл Джакомо

Люк Трэйнер vs Симон Бийонг

Даниэль Вайхель vs Роб Уайтфорд

Оливер Энкамп vs Марк Леммингер

Кейт Джексон vs Элина Каллиониду

Алфи Дейвис vs Тим Уайлд

Эндрю Фишер vs Аттила Коркмаж

Чарли Уорд vs Алан Карлос Ли Чедвик vs Мацей Ружаньски

Чиара Пенко vs Ланчана Грин

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