Кард Bellator 281 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов турнира

Теги Лиото Мачида Bellator Пол Дэйли Майкл Пейдж Bellator 281 Бокс/MMA/UFC

13 мая 2022 года в Лондоне, Великобритания состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 281. В главном событии пройдет сражение в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли.

Кард Bellator 281

  • Майкл Пейдж vs Логан Сторли
  • Лиото Мачида vs Фабиан Эдвардс
  • Дениз Килхольтц vs Кана Ватанабэ
  • Пол Дэйли vs Уэнделл Джакомо
  • Люк Трэйнер vs Симон Бийонг
  • Даниэль Вайхель vs Роб Уайтфорд
  • Оливер Энкамп vs Марк Леммингер
  • Кейт Джексон vs Элина Каллиониду
  • Алфи Дейвис vs Тим Уайлд
  • Эндрю Фишер vs Аттила Коркмаж
  • Чарли Уорд vs Алан Карлос Ли Чедвик vs Мацей Ружаньски
  • Чиара Пенко vs Ланчана Грин

Где смотреть Bellator 281, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально транслировать турнир не будут
  • можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
  • начало турнира в 20:30 по мск

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