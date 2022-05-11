Кард Bellator 281 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов турнира

13 мая 2022 года в Лондоне, Великобритания состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 281. В главном событии пройдет сражение в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли.
Кард Bellator 281
- Майкл Пейдж vs Логан Сторли
- Лиото Мачида vs Фабиан Эдвардс
- Дениз Килхольтц vs Кана Ватанабэ
- Пол Дэйли vs Уэнделл Джакомо
- Люк Трэйнер vs Симон Бийонг
- Даниэль Вайхель vs Роб Уайтфорд
- Оливер Энкамп vs Марк Леммингер
- Кейт Джексон vs Элина Каллиониду
- Алфи Дейвис vs Тим Уайлд
- Эндрю Фишер vs Аттила Коркмаж
- Чарли Уорд vs Алан Карлос Ли Чедвик vs Мацей Ружаньски
- Чиара Пенко vs Ланчана Грин
Где смотреть Bellator 281, во сколько начало прямой трансляции
- в России официально транслировать турнир не будут
- можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
- начало турнира в 20:30 по мск