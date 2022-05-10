Прогноз на бой Сергей Ковалев — Тервел Пулев: коэффициенты на бой, кто победит 15 мая на Triller

В ночь с 14 на 15 мая в США, Инглвуд (Калифорния) на арене Forum состоится боксёрское шоу от Triller, а возглавит его бой в рамках первого тяжёлого веса между российским экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалевым и непобеждённым боксером из Болгарии Тервелом Пулевым.

Пулев с точки зрения стиля ведения боя является агрессором-нокаутером, он активно использует мощный левый хук, меняет этажи атак, однако часто и беспечно раскрывает подбородок. Против Ковалева такая манера боя будет рискованной, и он скорее всего попытается неспешно поддавливать, спрятавшись за высоким блоком.

Однако с другой стороны стоит функциональное состояние Сергея, а также его возраст. Ковалев регулярно проходил изнуряющие весосгонки в полутяжах, однако не факт, что в крузерах эта проблема решится сама собой. Сергею придётся таскать на себе ещё несколько лишних килограммов.

Стилистически это будет битва джебов и стоит вопрос, сможет ли Ковалев так же эффективно и активно, как прежде, задействовать стоппинг передней рукой.

Прогноз на бой: досрочная победа Тервела Пулева.

Где смотреть и во сколько начало трансляции Ковалев — Пулев