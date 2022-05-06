Оливейра не уложился в лимит чемпионского веса для боя с Гейджи. Чарльзу дали дополнительный час

В Финиксе проходит церемония взвешивания участников UFC 274. В мейн-ивенте турнира должен пройти титульный бой в легком дивизионе между и Джастином Гейджи.

Претендент на пояс успешно уложился в рамки категории, показав на весах 70,3 кг. А вот чемпион Оливейра появился на взвешивании только за 5 минут до конца и не влез в рамки чемпионского веса – 70,5 кг.

Чарльзу дали дополнительный час, чтобы согнать лишние 200 граммов. Если Оливейра не сделает вес со второй попытки, то поединок будет в силе, однако бразильца лишат титула. Но в случае победы Гейджи Джастин все-таки получит чемпионский пояс.

Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274