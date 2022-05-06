Где смотреть бой Холли Холм — Кетлен Виейра: во сколько прямая трансляция 22 мая по Мск

22 мая 2022 года на арене «UFC Apex», Лас-Вегас, штат Невада (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 55. В титульном событии пройдет бой в легчайшем весе между Холли Холм и Кетлен Виейрой.

Холли Холм — американская спортсменка, боец без правил (легчайший вес). На протяжении 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца, а сейчас на ее счету 14 побед и 5 поражений. Ранее Холм являлась чемпионкой UFC в женском легчайшем весе. Ее крайний бой был проведен 3 октября 2020 года против Ирен Алданы. В этой схватке Холли одержала победу.

Кетлен Виейра — бразильская спортсменка, боец смешанных единоборств (легчайший вес). Уже около 7 лет является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в ее активе 12 побед и 2 проигрыша. Предыдущий бой Виейры состоялся 20 ноября прошлого года, ее противницей была Миша Тейт. В этой схватке Кетлен одержала победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Холм – Виейра, во сколько начало прямой трансляции