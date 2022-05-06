Где смотреть бой Роуз Намаюнас — Карла Эспарза: когда, во сколько прямая трансляция 8 мая на UFC 274

Ночью 8 мая 2022 года состоится турнир UFC 274, где в со-главном бою пройдет сражение в минимальном весе между Роуз Намаюнас и Карлой Эспарзой. Бои будут проходить на арене «Footprint center» в Фениксе, штат Аризона (США).

Роуз Намаюнас — американская спортсменка, боец без правил (минимальный вес). В течение 9 лет выходит в октагон в роли профессионального бойца. На сегодняшний день в ее активе 11 побед и 4 поражения. Намаюнас является чемпионкой UFC в минимальной весовой категории. Ее предыдущий бой был проведен 16 ноября прошлого года против Чжан Вейли. Намаюнас одержала победу в этой схватке.

Карла Эспарза — американский боец без правил (минимальный вес). Ее профессиональная карьера бойца ММА началась в 2010 году, а сейчас на счету Карлы 18 побед и 6 поражений. Она являлась первой чемпионкой UFC в минимальном весе. Крайний бой Эспарзы состоялся 22 мая прошлого года в схватке с Янь Сяонань, где она одержала победу техническим нокаутом.

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