Где смотреть бой Маурисио Шогун Руа — Овинс Сент Прю: когда, во сколько прямая трансляция 8 мая на UFC 274

8 мая 2022 года на арене «Footprint center» в Фениксе, штат Аризона (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274, где пройдет бой в полутяжелом весе между Маурисио Руа и Овинсом Сент Прю.

Маурисио Руа — бразильский боец без правил (полутяжелый вес). Его профессиональная карьера бойца началась 19 лет назад. Сейчас на его счету 27 побед, 12 поражений и 1 ничья. Ранее Руа являлся чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории. Его предыдущий бой состоялся 21 ноября 2020 года в схватке с Полом Крейгом. Маурисио потерпел поражение в этом бою.

Овинс Сент Прю — американский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. С 2008 года выходит в октагон как профессиональный боец ММА. На данный момент в его активе 25 побед и 16 проигрышей. Крайний бой Сент Прю был проведен 26 июня прошлого года против Тэннера Босера, где он потерпел поражение.

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