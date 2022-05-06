Прогноз на бой Штырков — Колобегов на RCC 11: коэффициенты на бой, кто победит 6 мая

6 мая состоится поединок известного российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова, соперником которого станет Михаил Колобегов. Бой пройдет в рамках RCC 11. Начало турнира — в 15:00.

В этом поединке Иван является явным фаворитом. Взять даже в пример то, что Штырков в последнем поединке нокаутировал в первом раунде Артура Астахова, которому Колобегов проиграл техническим нокаутом (в 2018-м). Михаил — любитель подраться в стойке, что для нового (как бойца) Ивана — подарок. Как сказал сам Колобегов в недавнем интервью: «У Вани руки — пушки колотушки». Штырков за последние несколько лет научился неплохому таймингу — выбрасывает свои пушки очень даже вовремя. А если что-то пойдет не так, Иван вполне себе хорошо себя чувствует в борьбе. Единственный шанс Михаила — дождаться пока Штырков устанет, однако в бою против Маги мы увидели, что Иван не сдается и «газует» до конца даже с «пустым баком».

Прогноз на бой Штырков — Колобегов: досрочная победа Штыркова.