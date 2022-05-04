Где смотреть RCC 11 Штырков — Колобегов: когда, во сколько прямая трансляция 6 мая

6 мая 2022 года будет проведен турнир российской лиги RCC 11, который состоится в Екатеринбурге, Россия. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Михаилом Колобеговым.

Иван Штырков — российский боец без правил, он выступает в тяжелой весовой категории. С 2015 года является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 19 побед, 2 проигрыша и 1 ничья. Крайний бой Штыркова состоялся 5 ноября прошлого года в схватке с Артуром Астаховым, где он одержал победу техническим нокаутом.

Михаил Колобегов — российский боец без правил (полутяжелый вес). Уже более 10 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 13 побед и 4 поражения, а два боя были не засчитаны. Его крайний бой был проведен 29 января этого года против Маркоса Бригагао, Колобегов одержал победу в этой схватке.

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