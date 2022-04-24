Где смотреть бой Штырков — Колобегов на RCC 11: во сколько прямая трансляция 6 мая по Мск

6 мая в Екатеринбурге пройдет 11-й номерной турнир RCC, в главном карде которого Иван Штырков подерется против Михаила Колобегова.

Штырков 6 марта в рамках турнира ACA 137 в Краснодаре должен был подраться с бразильцем Леонардо Сильвой де Оливейрой, но в итоге бой был отменен. После этого россиянин подписал контракт с лигой RCC.

Иван последний поединок провел против своего соотечественника Артура Астахова в ноябре 2021 года в рамках турнира ACA 131. В этом противостоянии нокаутом в первом раунде победил Иван. На его счету 19 побед, два поражения и одна ничья.

Колобегов дебютировал в ММА в 2010 году. За карьеру подрался в таких российских лигах как Pro FC, ACB (ACA) и Open FC. На данный момент на счету Михаила 14 побед, 3 поражения и 2 поединка были признаны несостоявшимися.

Где смотреть Штырков — Колобегов на RCC 11