Где смотреть бой Стивенсон — Вальдес: во сколько прямая трансляция 1 мая по Мск

Утром 1 мая состоится 12-раундовый бой во втором полулегком весе, в котором встретятся Оскар Вальдес и Шакур Стивенсон. Бойцам предстоит сразиться за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC. Бойцовский вечер будет проведен на арене «MGM Grand», Лас-Вегас (США).

Оскар Вальдес — мексиканский боксер (второй полулегкий вес).Он является профессиональным боксером более 9 лет. Сейчас на его счету 30 побед и ни одного поражения. Крайний бой Вальдеса состоялся 10 сентября прошлого года против Робсона Консейсао, в этой схватке он одержал победу единогласным решением судей.

Шакур Стивенсон — американский боксер (второй полулегкий вес). В роли профессионального бойца выходит на ринг 5 лет. На данный момент в его активе 17 побед и ни одного проигрыша. Стивенсон является серебряным призером Олимпийских игр. Его предыдущий бой был проведен 23 октября прошлого года в схватке с Джамелом Херрингом, в котором он одержал победу техническим нокаутом.

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