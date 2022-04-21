Где смотреть бой Крис Сайборг — Арлин Бленкоу на Bellator 279: во сколько прямая трансляция 24 апреля по Мск

24 апреля 2022 года в Гонолулу, Гавайи (США) пройдет турнир Bellator 279. В главном событии состоится бой в полулегком весе между бразильянкой Крис Сайборг и австралийкой Арлин Бленкоу.

Крис Сайборг — боец ММА, родом из Бразилии (полулегкий вес). Её профессиональная карьера в качестве бойца началась в 2005 году. На сегодняшний день она провела 27 боев, из которых одержала 25 побед и потерпела 2 поражения, а один из боев был признан несостоявшимся. Сайборг является чемпионом в полулегком весе по версии Bellator MMA Women. Её предыдущий бой состоялся 12 ноября прошлого года, ее противницей была Шинейд Кавана. В этой схватке Крис Сайборг одержала победу.

Арлин Бленкоу — австралийская спортсменка, боец без правил (полулегкий вес). С 2013 года является профессиональной спортсменкой и бойцом ММА, а сейчас на ее счету 15 побед и 8 поражений. Свой крайний бой Бленкоу провела 12 ноября 2021 года против американки Пэм Соренсон и одержала победу единогласным решением судей.

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