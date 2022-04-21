Кард UFC on ESPN 35 – кто дерется 30 апреля, весь список бойцов

30 апреля в штате Невада, Лас-Вегас (США), на арене UFC Apex состоится турнир UFC on ESPN 35. Участники титульной гонки представят бой Роба Фонт и Марлона Вера (легчайший вес).
Кард UFC on ESPN35:
- Роб Фонт vs Марлон Вера
- Джеральд Мершард vs Кшиштоф Йотко
- Антонина Шевченко vs Кортни Кейси
- Джессика Пенне vs Луана Пинейро
- Джаред Гордон vs Грант Доусон
- Андре Фили vs Йоандерсон Са де Брито
- Даррен Элкинс Тристан Коннелли
- Андрей Орловский vs Джейк Коллье
- Габриэль Грин vs Йохан Лэйниссе
- Джина Мазани vs Шэнна Янг
- Даниэль Ласерда vs Франсиско Фигередо
- Тацуро Таира vs Карлос Канделарио
- Майк Бриден vs Натан Леви
Где смотреть UFC on ESPN35
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)