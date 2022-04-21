Кард UFC on ESPN 35 – кто дерется 30 апреля, весь список бойцов

30 апреля в штате Невада, Лас-Вегас (США), на арене UFC Apex состоится турнир UFC on ESPN 35. Участники титульной гонки представят бой Роба Фонт и Марлона Вера (легчайший вес).

Кард UFC on ESPN35:

Роб Фонт vs Марлон Вера

Джеральд Мершард vs Кшиштоф Йотко

Антонина Шевченко vs Кортни Кейси

Джессика Пенне vs Луана Пинейро

Джаред Гордон vs Грант Доусон

Андре Фили vs Йоандерсон Са де Брито

Даррен Элкинс Тристан Коннелли

Андрей Орловский vs Джейк Коллье

Габриэль Грин vs Йохан Лэйниссе

Джина Мазани vs Шэнна Янг

Даниэль Ласерда vs Франсиско Фигередо

Тацуро Таира vs Карлос Канделарио

Майк Бриден vs Натан Леви

Где смотреть UFC on ESPN35