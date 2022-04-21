Кард UFC on ESPN 35 – кто дерется 30 апреля, весь список бойцов

Теги UFC UFC on ESPN Марлон Вера Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

30 апреля в штате Невада, Лас-Вегас (США), на арене UFC Apex состоится турнир UFC on ESPN 35. Участники титульной гонки представят бой Роба Фонт и Марлона Вера (легчайший вес).

Кард UFC on ESPN35:

  • Роб Фонт vs Марлон Вера
  • Джеральд Мершард vs Кшиштоф Йотко
  • Антонина Шевченко vs Кортни Кейси
  • Джессика Пенне vs Луана Пинейро
  • Джаред Гордон vs Грант Доусон
  • Андре Фили vs Йоандерсон Са де Брито
  • Даррен Элкинс Тристан Коннелли
  • Андрей Орловский vs Джейк Коллье
  • Габриэль Грин vs Йохан Лэйниссе
  • Джина Мазани vs Шэнна Янг
  • Даниэль Ласерда vs Франсиско Фигередо
  • Тацуро Таира vs Карлос Канделарио
  • Майк Бриден vs Натан Леви

Где смотреть UFC on ESPN35

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)

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