Джейк Пол – Биспингу: «Ты завершил карьеру в 2017-м, но Дэйна все еще держит тебя за яйца»

Блогер Джейк Пол обратился к экс-чемпиону UFC Майклу Биспингу, чтобы тот подтвердил отсутствие контракта с промоушеном.

«Выложи юридическое подтверждение того, что у тебя нет контракта с UFC, после чего я вышлю тебе контракт на бой.

Ты завершил карьеру в 2017-м, но Дэйна все еще держит тебя за яйца. И мы будем драться там, где скажу я», – написал Джейк Пол.

Ранее Пол вызвал Биспинга провести поединок по правилам бокса, на что Майкл ответил согласием.

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