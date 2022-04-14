UFC может провести турнир в Ливерпуле 23 июля

Журналист Эл Зулиньо сообщил, что UFC собирается организовать турнир в Великобритании.

Предполагаемым место проведения турнира может стать Ливерпуль, дата — 23 июля.

Напомним, 19 марта в Лондоне состоялся UFC Fight Night 204, где в главном бою вечера Том Аспиналл победил Александра Волкова.

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