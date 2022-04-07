Прогноз на бой Алекс Волкановски — Корейский Зомби на UFC 273: коэффициенты на бой, кто победит 10 апреля

10 апреля пройдет UFC 273, где в главном бою Алекс Волкановски будет защищать титул полулегкого веса против Чон Сон Юнга (Корейский Зомби).
Коэффициенты Волкановски — Корейский Зомби
- Алекс — 1.36
- Юнг — 3.00
Чемпион скорее сохранит титул, причем у него не должно возникнуть проблем. Волкановски создает впечатление идеального бойца и с технической, и с тактической стороны – во всех аспектах. Тактика Алекса с отбиванием передней ноги стала основой для его побед. Если он сразу отобьет переднюю ногу претендента, то заставит того поменять позицию. У корейца Джона нет достаточных навыков в работе из левши, поэтому стоит ожидать полного перехода инициативы к Волкановски во второй половине встречи. Тем более Александр известен тем, что добавляет по ходу чемпионских раундов.
Прогноз Волкановски — Корейский Зомби: победа Волкановски.