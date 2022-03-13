Анкалаев после победы над Сантосом: «Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам»

Российский полутяжеловес прокомментировал победу над на UFC Fight Night 203.

«Я рад своей победе, но бой получился чуть скучным. Я осторожничал, потому что Сантос бьет очень мощно, поэтому, наверное, я не вполне доволен своим выступлением.

С другой стороны, в этом бою я проверил себя – я давно хотел подраться пять раундов, почувствовать всю дистанцию, и сегодня я сделал это.

Это мое первое главное событие, было больше ответственности, но я хорошо настроился, и у меня получилось. Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам», – сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей.

UFC Fight Night 203: Анкалаев победил Сантоса, Мораес проиграл Ядуну