Анкалаев после победы над Сантосом: «Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Тиаго Сантос UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.

«Я рад своей победе, но бой получился чуть скучным. Я осторожничал, потому что Сантос бьет очень мощно, поэтому, наверное, я не вполне доволен своим выступлением.

С другой стороны, в этом бою я проверил себя – я давно хотел подраться пять раундов, почувствовать всю дистанцию, и сегодня я сделал это.

Это мое первое главное событие, было больше ответственности, но я хорошо настроился, и у меня получилось. Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам», – сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей.

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