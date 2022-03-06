Александр Шлеменко: «Не замечать пацанов, которые рискуют жизнью за нас, я не могу. Тем более быть предателем и поливать их грязью»

Российский боец рассказал о критике в свой адрес после поддержки спецоперации России на Украине.

«Против нас, против меня, потому что я люблю Россию, потому что я не стесняюсь сказать, что я русский, против таких пацанов, которые выполняют спецоперацию, настроен весь информационный запад.

Ну как я не могу поддержать наших пацанов. У меня все хорошо: семья моя рядом, я сижу в тепле. Но делать вид и не замечать пацанов, которые рискуют своей жизнью, за нас отдают свои жизни, я не могу. Тем более быть предателем и поливать их грязью...

Такая подлость идет. Атакуют не меня — атакуют мою жену. Вся информационная война ведется со слабым звеном: женщинами. Жене пишут реальные угрозы, что меня атакуют в цинковый гроб и отправят ей», – сказал Шлеменко.

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