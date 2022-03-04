Прогноз на UFC 272 Масвидаль — Ковингтон: кто победит, коэффициенты на бои турнира 6 марта

6 марта Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль подерутся в главном бою UFC 272. Бывшие товарищи и главные гангстеры промоушена наконец выяснят, кто по настоящему заслуживает это звание.

Коэффициенты Ковингтон — Масвидаль

Колби — 1.34

Хорхе — 3.22

Если сухо и прямо: в ударке Колби техничнее, богаче и быстрее, что приумножается хорошей держалкой, и дыхалкой. Масвидаль начинает создавать впечатление «сытого бойца», который держит уверенность благодаря ярким событиям из прошлого. Я бы написал про борьбу Ковингтона, но вряд ли он будет ее использовать в бою против того, кого искренне ненавидит. Это будет отличный бой — как минимум, однако явный фаворит все же есть.

Прогноз на бой Масвидаль — Ковингтон: победа Колби.

В со-главном бою Рафаэль Дос Аньос проведет бой против Ренато Мойкано

Коэффициенты Дос Аньос — Мойкано

Рафаэль — 1.65

Ренато — 2.5

Ренато даже с полным лагерем имеет большие проблемы с кардио, а на коротком уведомлении скорее всего устанет еще быстрее. Аньос будет иметь преимущество в физической мощи, так как долгое время бился в полусреднем дивизионе, а Мойкано выходец и полулегкой. За счет выносливости РДА в этом бою одержит победу.

Прогноз на бой Дос Аньос — Мойкано: победа Аньоса.

Трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир), и на «Матч ТВ» покажут основной кард — в 06:00 (мск).