Где смотреть бой Умар Нурмагомедов – Келлехер на UFC 272: когда, во сколько начало прямой трансляции 6 марта

Теги UFC Умар Нурмагомедов UFC 272 Бокс/MMA/UFC

Ночью 6 марта 2022 года на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе будет проведен турнир UFC 272, где пройдет бой в легчайшем весе между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Брйаном Келлехером.

Умар Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легчайший вес), родом из Дагестана. Он завоевал титул чемпиона России по MMA 2016 года, на счету Нурмагомедова 13 побед и ни одного поражения. Его крайний бой был проведен 20 января прошлого года в схватке с Сергеем Морозовым, в этом бою Умар одержал победу сабмишном.

Брайан Келлехер — американский боец смешанного стиля (легчайший и полулегкий вес). На профессиональном уровне на бои выходит с 2011 года, а в его активе 24 победы и 12 поражений. Ранее был чемпионом Ring of Combat в легчайшем весе. Свой крайний бой Келлехер провел 15 января этого года против американца Кевина Крума и одержал победу.

Где смотреть бой Умар – Келлехер, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец (весь турнир)
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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