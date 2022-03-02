Кард АСА 137 – кто дерется 6 марта, весь список бойцов

В воскресенье 6 марта в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги АСА 137. В главном событии столкнутся Тони Джонсон и Салимгерей Расулов (тяжеловесы)

Кард АСА 137:

Тони Джонсон vs Салимгерей Расулов

Григор Матевосян vs Муслим Магомедов

Артём Фролов vs Рене Пессоа

Рамазан Кишев vs Фелипе Фроес

Абдул-Рахман Темиров vs Алексей Полпудников

Байзет Хатхоху vs Илья Ходкевич

Мехди Байдулаев vs Уолтер Перейра

Николае Хантеа vs Нашхо Галаев

Хамзат Аушев vs Анатолий Бойко

Нильсон Оливейра vs Мухамед Коков

Леван Макашвили vs Леонардо Лимбергер

Мурад Абдулаев vs Джуниор Оргуло

Алан Гомес vs Гога Шаматава

Халид Сатуев vs Херберт Батиста

Бой между Тони Джонсоном и Алиханом Вахаевым был отменен.