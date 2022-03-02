Где смотреть АСА 137 Джонсоном – Расулов: когда, во сколько прямая трансляция 6 марта

В воскресенье 6 марта в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги АСА 137. В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Тони Джонсоном и Салимгереем Расуловым. Тони Джонсон в третий раз должен защитить пояс чемпиона в тяжелом весе.

Тони Джонсон — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2008 года выходит на бои в качестве профессионального бойца, на его счету 16 побед, 5 поражений и 1 ничья, а один бой был признан несостоявшимся. Предыдущий бой американского бойца состоялся 19 ноября 2021 года на АСА 132 против Мухумата Вахаева, Джонсон одержал победу.

Салимгерей Расулов — российский боец смешанного стиля (тяжелый вес). С 2015 года выходит на бои в АСА/АСВ, на его счету 21 победа и 7 поражений. Его крайний бой был проведен 24 сентября прошлого года в схватке с Дмитрием Побережцем, в этом бою Расулов победил единогласным решением.

В со главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Григором Матевосяном (9–2) и Муслимом Магомедовым (10–0)

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