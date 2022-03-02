Во сколько бой Ковингтон — Масвидаль: время начала реванша утром 6 марта на UFC 272

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.

Масвидаль за почти 20 лет карьеры в ММА завоевал 35 побед и потерпел 15 поражений. Хорхе по праву заслужил свою популярность и полагающиеся к ней блага. На UFC 272 экс-претендент на пояс (дважды проиграл Усману) и обладатель титула BMF вновь попытается попасть в тройку сильнейший полусредневесов, а для этого ему предстоит вырубить бывшего друга.

Ковингтон — идеальный кандидат на звание претендента на титул BMF. Колби воплощение жесткого трештока, лишенного каких-либо фильтров. Однако за свои слова он всегда отвечает, и чаще всего его аргументы в бою превосходят доводы соперников. На счету Ковингтона 16 побед и три поражения.

Во сколько бой Ковингтон — Масвидаль, время начала