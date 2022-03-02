Во сколько бой Ковингтон — Масвидаль: время начала реванша утром 6 марта на UFC 272

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6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.

Масвидаль за почти 20 лет карьеры в ММА завоевал 35 побед и потерпел 15 поражений. Хорхе по праву заслужил свою популярность и полагающиеся к ней блага. На UFC 272 экс-претендент на пояс (дважды проиграл Усману) и обладатель титула BMF вновь попытается попасть в тройку сильнейший полусредневесов, а для этого ему предстоит вырубить бывшего друга.

Ковингтон — идеальный кандидат на звание претендента на титул BMF. Колби воплощение жесткого трештока, лишенного каких-либо фильтров. Однако за свои слова он всегда отвечает, и чаще всего его аргументы в бою превосходят доводы соперников. На счету Ковингтона 16 побед и три поражения.

Во сколько бой Ковингтон — Масвидаль, время начала

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • основной кард в 06:00 по Мск
  • бой — в 08:00.

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