Где смотреть бой Ковингтон — Масвидаль, когда и во сколько прямая трансляция 6 марта на UFC 272

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона.

Ковингтон — ветеран UFC, где выступает практически с начала карьеры. Первый титульник Колби провел в конце 2019 года (против Усмана), после побед над Дэмианом Майей, Рафаэлем дос Аньосом и Робби Лоулером. Тогда Ковингтон проиграл Камару Усману. Коллби камбекнул с победы над Тайроном Вудли, получив ещё один шанс. Реванш с Усманом прошёл в конце прошлого года и на этот раз продлился всю дистанцию. Было близко, но судейский вердикт оказался единогласным не в пользу Ковингтона.

Его соперник — Хорхе Масвидаль — экс-претендент на пояс (дважды проиграл Усману) и обладатель титула BMF. Сейчас сильнейший гангстер промоушена находится на шестой строчке рейтинга и перед ним вновь предстал шанс попасть в тройку сильнейший полусредневесов. Для этого Масвидалю нужно победить своего старого друга — Ковингтона. Когда-то Колби и Хорхе дружили, вместе готовились к боям и строили карьеру. Однако в будущем их пути разошлись, а судьба распорядилась так, что бойцы стали друг другу злейшими врагами.

Масвидаль– ветеран смешанных единоборств, дерущийся в клетке аж с далекого 2003 года. Всего на его счету 35 побед и 15 поражений.

Где смотреть бой Ковингтон — Масвидаль